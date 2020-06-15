Нацбанк ввел временную администрацию в ˮБелгазпромбанке"

Минск, 15 июня. Национальный банк 15 июня ввел в ОАО "Белгазпромбанк" временную администрацию "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов". Соответствующее постановление правления Нацбанка принято 14 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Временная администрация также вводится в целях "недопущения ухудшения" финансового состояния коммерческого банка.

"Указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134, 134-1 Банковского кодекса Республики Беларусь с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь", — поясняет Нацбанк.

Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

"С учетом принятого правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка", — подчеркивается в сообщении регулятора.

Как сообщалось, бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико принял решение баллотироваться в президенты. 11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка" проходил обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. 12 июня появилась неофициальная информация, что Нацбанк меняет руководство банка.

Собственники "Белгазпромбанка" — российские компании "Газпром" и "Газпромбанк" — вечером 12 июня резко осудили действия белорусских властей. Они назвали незаконными действия по назначению белорусскими властями и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". "Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления "Белгазпромбанка" правоохранительными органами Республики Беларусь", — подчеркивается в совместном заявлении "Газпрома" и "Газпромбанка".

Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" собираются "добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", подчеркивается в совместном заявлении "Газпрома" и "Газпромбанка".