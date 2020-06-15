Глава МИД Макей обсудил с канадским коллегой развитие экономического диалога и борьбу с коронавирусом

Минск, 15 июня. Вопросы развития двустороннего сотрудничества рассмотрели в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань.

"Стороны обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействия в рамках международных организаций", — сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей и Шампань обменялись информацией о предпринимаемых в их странах мерах по противодействию распространению COVID-19.

Белорусский министр выразил канадской стороне признательность за решение направить в страну гуманитарную помощь для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом.