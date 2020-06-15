Генсек ОДКБ Зась заявил об усилении "информационной агрессивности со стороны некоторых западных стран"

Минск, 15 июня. О продолжении милитаризации Восточной Европы заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась (Беларусь) на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая прошла 15 июня в режиме видеоконференции.

По его словам, которые приводит пресс-служба ОДКБ, на восточноевропейском направлении в начале года были организованы (хотя из-за пандемии COVID-19 вскоре свернуты) самые масштабные за 25 лет военные учения НАТО у границ Беларуси и России "Защитник Европы 2020". "Продолжается курс на милитаризацию региона и развитие военной инфраструктуры. Усиливается информационная агрессивность со стороны некоторых западных стран", — считает генсек ОДКБ.

Зась заявил также о необходимости консолидации международных усилий по преодолению коронавируса, однако обстановка в мире обостряется, и негативные тенденции, существовавшие до появления эпидемии, вновь выходят на передний план. Это, по словам генсека ОДКБ, относится к демонтажу международной системы контроля над вооружениями, развертыванию новой гонки вооружений и приближению военной инфраструктуры НАТО к зоне ответственности ОДКБ, а также намерениям размещения оружия в космосе. Кроме того, идет "процесс нагнетания вокруг предъявляемых Китаю обвинений в якобы утаивании данных о начале и масштабах заболевания, а также намеренном провоцировании пандемии в США и Европе".

По словам Зася, призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса игнорируется многими государствами. "В этом четко просматривается линия на отказ от центральной роли ООН в поддержании всеобщего мира и на сведение на нет роли ее Совета безопасности", — убежден генсек ОДКБ.

Зась проинформировал совет ПА ОДКБ, что в нынешнем году планируется провести семь совместных учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ, включая командно-штабные учения с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2020", с миротворческими силами "Нерушимое братство — 2020" и учения с силами спецназначения "Кобальт-2020".

"Будет осуществляться весь намеченный комплекс мер по наращиванию возможностей ОДКБ в сфере противодействия вызовам и угрозам, включая разработку проекта антинаркотической стратегии государств — членов ОДКБ на 2021—2025 годы и продолжение проведения операций постоянного действия "Канал", "Нелегал" и "Прокси", а также комплекса антитеррористических оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием "Наемник" и мероприятий, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", — сообщил Зась.