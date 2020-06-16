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Дата распечатки: 16.06.2020 12:45
 
16.06.2020 11:30 Политика, Общество

Лукашенко: Жить можно, надо только побыстрее выйти из этой пандемии

Минск, 16 июня. Александр Лукашенко считает, что дальнейшее экономическое развитие Беларуси зависит в том числе от скорейшего выхода мира из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 16 мая в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента.

"Жить можно, — сказал Лукашенко. — Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси".

Говоря о сельском хозяйстве, Лукашенко отметил, что погодные условия в нынешнем году "пока складываются как нельзя лучше". "Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время, — заявил он. — Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье — молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача".

По словам Лукашенко, теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке "хлебов и овощей".

В Гродно, сообщает пресс-служба, запланирована встреча Лукашенко с активом области, а затем посещение ОАО "Гродно Азот", где речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и предприятия.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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