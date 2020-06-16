Лукашенко: Жить можно, надо только побыстрее выйти из этой пандемии (дополнено)

Минск, 16 июня. Александр Лукашенко считает, что дальнейшее экономическое развитие Беларуси зависит в том числе от скорейшего выхода мира из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 16 мая в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента.

"Жить можно, — сказал Лукашенко. — Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси".

Говоря о сельском хозяйстве, Лукашенко отметил, что погодные условия в нынешнем году "пока складываются как нельзя лучше". "Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время, — заявил он. — Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье — молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача".

По словам Лукашенко, теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке "хлебов и овощей".

Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову, Лукашенко сказал: "Если он не подведет нас еще с углеводородами… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти".

Лукашенко также упомянул, что недавно говорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что основная проблема для Беларуси — это экспорт. По словам Лукашенко, Си Цзиньпин пообещал свою поддержку в поставках белорусской продукции в Китай.

"Надо поставлять на китайский рынок, — сказал Лукашенко. — Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом". По его словам, Китай готов делиться своим опытом по борьбе с пандемией, врачи и министерства здравоохранения двух стран находятся в постоянном контакте.

Лукашенко также отметил, что есть интерес в мире и к белорусскому опыту. "То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то 90 млн долларов, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под 300 млн долларов. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем", — сказал Лукашенко.

Он также добавил: "Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться".

В Гродно, сообщает пресс-служба, запланирована встреча Лукашенко с активом области, а затем посещение ОАО "Гродно Азот", где речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и предприятия.

Перед встречей с активом области Лукашенко доложили о строительстве в Гродно различных общественных и социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения. Речь также шла о развитии в городе дорожной сети, сооружении объездной кольцевой транспортной магистрали. Лукашенко поддержал эти проекты, пообещав, где необходимо, помочь с поиском финансовых средств, сообщает пресс-служба.