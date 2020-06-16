Правозащитники: За полтора месяца около 100 человек в Беларуси осуждены более чем на 1.200 суток ареста и 90 тыс. рублей штрафов

Минск, 16 июня. За последние полтора месяца (с 6 мая) 97 человек в Беларуси осуждены на 1.246 суток административного ареста за участие в пикетах по выдвижению кандидатов в президенты, 105 — получили штрафы в сумме примерно 90 тысяч рублей, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Как отмечают правозащитники, административные статьи используются властями "в целях политического преследования". "На граждан продолжают составлять протоколы и судить за выражение своего мнение или даже просто за присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей", — отмечается в сообщении.

Суды за "участие в несанкционированных мероприятиях" (ст. 23.34. КоАП) продолжаются. 16 июня в суде Первомайского района Минска рассматривается административное дело Ольги Николайчик. Суд Фрунзенского района будет рассматривать дело Валентина Троцкого, а суд Советского района — еще одно дело в отношении Вероники Мищенко.

19 июня в суде Первомайского района столицы за участие в легальных пикетах возле Комаровского рынка будут судить лидера движения "За Свободу" Юрия Губаревича, а также активистов Леонида Кулакова и Майю Наумову. В этот же день в суде Ленинского района назначено рассмотрение дела Марины Адамович — супруги оппозиционного политика Николая Статкевича, который уже отбывает наказание. Суд Октябрьского района рассмотрит новое административное дело блогера Эдуарда Пальчиса. В суде Фрунзенского района назначено рассмотрение еще одного административного протокола в отношении Николая Масловского. Суд Заводского района рассмотрит административное дело Виталия Савича.



Правозащитники также сообщают, что протоколы по ст. 23.34 КоАП за участие в легальных пикетах по сбору подписей за потенциальных кандидатов составлены на Алексея Мазуку, Галину Жуковскую, Петра Поправко, 83-летнего Яна Гриба.



В Гродно продолжается преследование участников пикета 29 мая, который закончился задержанием и арестом популярного блогера Сергея Тихановского и его соратников. Так, милиция преследует 63-летнюю пенсионерку Станиславу Дамшель, которая была в тот день на Советской площади. "Милиция составила на нее протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Два дня подряд в квартиру пенсионерки наведываются милиционеры, которые хотят, чтобы женщина ехала с ними в РОВД. Станислава Дамшель болеет и находится на самоизоляции, поэтому в квартиру милиционеров не пускает", — сообщает правозащитный сайт.



На задержанного вместе с Тихановским Сергея Колмыкова составлены два протокола: по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). В мелком хулиганстве обвиняют также члена инициативной группы Светланы Тихановской Юлию Карначеву.



В Витебске суды за участие в пикете по сбору подписей 31 мая предстоят Татьяне Северинец — матери оппозиционного политика Павла Северинца, Николаю Качурцу и Людмиле Володкевич.

25 июня в Новополоцке (Витебская область) состоится суд над Евгением Вильским — координатором инициативной группы Светланы Тихановской. На него составлено три протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.



В Гомеле за участие в несанкционированном массовом мероприятии будут судить претендента на пост президента Владимира Непомнящих, а также Аллу Гречко и Виталия Смолича.

В Светлогорске (Гомельская область) составлены протоколы на тех, кто на пикете возле ТЦ "Березка" 31 мая держал плакат с надписью "Свободу Сергею Тихановскому", — это Сергей Биствицкий, Виктор Ахремчук и Елена Маслюкова.



В Мозыре (Гомельская область) милиция разыскивает Еву Сапрыгину для составления протоколов за участие в пикетах в Минске и Витебске, где она стояла с разными плакатами. По информации правозащитников, девушка пропала в Минске 14 июня — вероятно, задержана.