Лукашенко на встрече с активом Гродненской области: Ситуация в стране нуждается в конкретном разъяснении

Минск, 16 июня. Ситуация в стране требует разъяснений, завил Александр Лукашенко 16 июня на встрече с активом Гродненской области.

"У нас не предвыборное совещание, встреча, собрание, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны".

Лукашенко отметил, что аналогичная встреча ранее состоялась в Могилеве. "Суть сегодняшней встречи с вами — информация о том, что происходит в нашей стране, и ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы, которые сегодня бытуют", — сказал он.

По словам Лукашенко, ему всегда приятно приезжать в Гродненскую область. "Это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране, — отметил он. — Когда видишь ухоженные поля, чистоту и порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию убеждаешься, что здесь живут трудолюбивые, искренне любящие свой край люди. Это, если хотите, визитная карточка Гродненщины и ее жителей".

Как сообщает пресс-служба, после встречи с активом области Лукашенко посетит ОАО "Гродно Азот", где планируется обсудить социально-экономическое развитие региона и предприятия.