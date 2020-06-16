Правозащитники проинформировали главу МВД и прокуратуру Минска о бесчеловечном обращении с арестованными в ЦИП

Минск, 16 июня. Общественное объединение "Правовая инициатива" обратилось к министру внутренних дел Юрию Караеву и в прокуратуру Минска в связи с информацией о бесчеловечном обращении с арестованными в столичном Центре изоляции правонарушителей (ЦИП).

Юристы организации сообщают о грубых нарушениях Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях и правил внутреннего распорядка сотрудниками ЦИП в отношении арестованных, отмечает сайт "Правовой инициативы".

"Выливание воды с хлоркой на пол в камере сотрудниками ЦИП нарушает правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста, поскольку дезинфекционные мероприятия должны проводиться центром гигиены и эпидемиологии на основании гражданско-правовых договоров, — подчеркивает правозащитник Сергей Устинов. — Если же говорить о локальных дезинфекционных мероприятиях сотрудниками ЦИП, то они должны проводиться путем мойки камеры в отсутствие людей, а также дальнейшего ее проветривания, так как люди, находящиеся в камере, подвергаются отравлению ядовитыми парами".

"Отбирание матрасов, иных постельных принадлежностей, одежды и средств личной гигиены также является нарушением законодательства. В совокупности все эти нарушения являются бесчеловечным обращением, запрещенным ч. 3 ст. 25 Конституции Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал БелаПАН, на условия содержания в ЦИП жаловались активисты, вышедшие на свободу после отбытия административных арестов за участие в легальных пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Так, первый секретарь не зарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Максим Урбанович рассказал 15 июня, что в отношении общественных активистов применяются издевательства и шантаж. На день у них отбирают матрасы, запрещают лежать, ежедневно выливают на пол ведро с хлоркой, хлоркой же обливают личные вещи. На жалобы задержанных работники ЦИП отвечают: "Скажите спасибо политическим, это из-за них".

Слова Урбановича подтвердил еще один вышедший из ЦИП активист — Сергей Мацкойть.

Жена оппозиционного политика Павла Северинца Ольга 15 июня написала в "Фейсбуке", что ее муж подвергается пыткам. "Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом, и сказал, что Павлу дали еще два протокола по 15 суток — в целом получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигиены, а также уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно. Паша просит, чтобы передали передачу хоть какую-нибудь, но мы не можем этого сделать, потому что передачи не принимают", — пишет Ольга Северинец. Она просит помощи у тех, кто "как-то может повлиять на то, что делают с Павлом", и выражает опасение за его жизнь.

На просьбу БелаПАН прокомментировать жалобы на условия содержания в ЦИП официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что прозвучавшее из уст активистов не соответствует действительности.

"Эта информация не соответствует абсолютно действительности, что кто-то кого-то там пытает. У нас, конечно, проводятся эпидемиологические мероприятия, касаемо обработки и дезинфекции, в помещениях в том числе. Но исключительно все это в соответствии с требованиями и абсолютно не так, как это преподносится в мессенджерах гражданами", — сказала Чемоданова.

По ее словам, передачи в ЦИП запрещены "исключительно в целях безопасности" из-за эпидемиологической ситуации. "И это связано только с этим, не надо преувеличивать и приукрашивать ситуацию совершенно по-иному, воображать то, чего нет, — сказала Чемоданова. — Все, кто отбывают наказание в ЦИП, обеспечены как питанием, так и водой. Не надо думать о том, что там этого нет. Все есть. Все предусмотрено, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу".

Что касается Северинца, то Чемоданова заявила, что никакие вещи у него не изымались. "Я так понимаю, что если бы у него имелись в наличии эти все средства гигиены, то они бы и остались, они бы не изымались. Скорее всего, что их просто не было изначально", — сказала она.

Официальный представитель МВД добавила: "Абсолютно не надо преувеличивать ситуацию и воображать то, чего нет. Все, что положено, выполняется. Никаких на сегодняшний день жалоб со стороны людей, отбывающих наказание, не поступало, в том числе в адрес руководства этого ЦИП".