В отношении Сергея Тихановского завели еще одно уголовное дело

Минск, 16 июня. В отношении видеоблогера Сергея Тихановского заведено новое уголовное дело — по статье за препятствие выборам, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

По сведениям правозащитников, дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса. Именно это дело блогер имел в виду, когда во время рассмотрения его апелляционной жалобы в Гомельском областном суде 12 июня сказал, что "на него пожаловалась Лидия Ермошина".

На данный момент Тихановский находится в столичном СИЗО-1 как обвиняемый по делу согласно ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). В СИЗО он помещен в карцер до 19 июня. Причина наказания пока неизвестна.

12 июня в Гомельском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Тихановского, которую он подал еще в мае. Рассмотрение прошло по видеосвязи из СИЗО.

В ходе заседания Тихановский заявил, что "диктатор Лукашенко захватил все ветви власти в Беларуси", и добавил, что и сейчас сидит в СИЗО по сфабрикованному делу, "еще и Лидия Ермошина пожаловалась, что я ей угрожал".

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина ранее просила Следственный комитет проверить, нет ли в высказываниях Тихановского угроз в ее адрес.

"Идут угрозы даже мне, — сказала она 4 июня на заседании ЦИК. — Это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными (пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. — БелаПАН.). Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть"? Ну, и далее оскорбительное прозвище меня. Прихлопнуть — это слово-синоним "убить, уничтожить". Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет?"

Ермошина также привела в качестве примера выступление Тихановского в Могилеве 27 мая. "Цитирую из интернет-ресурсов: "Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикеты проводить. Это понятно, хоть там никто и не живет (имеется в виду резиденция), но проведем. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости, это мы можем", — сказала Ермошина. — Зайдем в гости к человеку, который не ждет и не приглашал? А если зайдем, то как — принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей".

Статья 191 УК в числе прочего предполагает ответственность за воспрепятствование работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, совершенное с применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом. Признанный виновным по данной статье наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

Автор youtube-канала "Страна для жизни" блогер из Гомеля Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Со стороны нескольких женщин была попытка помешать блогеру и создать конфликтную ситуацию на пикете. В результате произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

11 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада Александру Лукашенко прокомментировал ход расследования дела в отношении Тихановского и его соратников. В частности он сказал, что "предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц".

Правозащитники объявили Тихановского и его соратников политзаключенными. В защиту блогера высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к "максимальной сдержанности", а США, ЕС и Великобритания — принять меры для "проведения мирных, свободных и справедливых выборов".