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Дата распечатки: 17.06.2020 14:39
 
17.06.2020 14:13 Фото

Инициативная группа Светланы Тихановской возобновила сбор подписей

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17 июня инициативная группа Светланы Тихановской возобновила сбор подписей в поддержку выдвижения ее кандидатом в президенты.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 17 Июнь 2020, 14:39
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