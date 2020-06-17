17.06.2020 10:05 Фото
Светлана Тихановская сдала первые подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты
16 июня в Гомеле Светлана Тихановская сдала первые подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты.
16 июня в Гомеле Светлана Тихановская сдала первые подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты.
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