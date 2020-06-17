Правозащитники просят ООН отреагировать на нарушения прав человека в Беларуси

Минск, 17 июня. Правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет" и ликвидированный властями правозащитный центр "Весна" обратились в ООН с просьбой отреагировать на нарушения прав человека на фоне президентских выборов в Беларуси.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, обращение адресовано верховному комиссару ООН по правам человека, рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, а также спецдокладчикам по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций, свободы мнений и их выражения, положения правозащитников, пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов наказания, независимости судей и адвокатов.



Правозащитники отмечают, что с 6 мая по 16 июня в Беларуси административному аресту по статьям, "используемым в целях политического преследования за выражение мнения", было подвергнуто 97 человек. Назначено в общей сложности 1.246 суток ареста. 105 человек по тем же статьям оштрафованы на общую сумму около 90 тыс. рублей (свыше 40 тыс. долларов).

"Суды продолжают выносить в отношении граждан, участвующих в мирных собраниях, административные аресты на срок до 15 суток, — говорится в обращении. — В отношении некоторых активистов вынесено несколько судебных постановлений об аресте за участие в различных мероприятиях. Таким образом, они будут находиться под арестом более 15 суток (по состоянию на 16 июня политику Павлу Северинцу суды назначили 75 суток, политику Николаю Статкевичу — 30 суток, блогеру youtube-канала MozgON Владимиру Цыгановичу — 30 суток)".

Авторы обращения также информируют структуры ООН, что условия отбывания наказания в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, где содержится большинство арестованных, "можно квалифицировать как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение".

Кроме того, правозащитники сообщают об угрозах, поступивших претендентке на президентский пост Светлане Тихановской в связи с ее избирательной кампанией, о преследовании членов ее инициативной группы и сборщиков подписей.



В обращении также говорится о давлении, которое власти оказывают на еще одного претендента на президентский пост — Виктора Бабарико, об обысках, прошедших у его коллег, друзей и членов инициативной группы, и задержании 15 человек.

Все эти действия властей правозащитники расценивают как "незаконное, политически мотивированное давление на претендентов на пост президента, которое используется с целью заставить их отказаться от своего решения участвовать в выборах".

Исходя из этого, они просят спецдокладчиков ООН призвать белорусское правительство "принять незамедлительные меры по выполнению Республикой Беларусь своих международных обязательств в области прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и других документах".