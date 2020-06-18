За время пандемии COVID-19 количество звонков о помощи от работающих за рубежом белорусских граждан выросло в три раза

Минск, 18 июня. За время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 количество звонков о помощи от работающих за рубежом белорусских граждан, столкнувшихся с нарушениями со стороны работодателей, выросло в три раза. Об этом говорится в пресс-релизе программы по безопасной миграции и противодействию торговле людьми "Ла Страда", распространенном ко Всемирному дню беженцев (20 июня).

"По статистике нашей горячей линии, сейчас около 80% обращений, связанных с кризисными ситуациями за границей, — это наши граждане, которые столкнулись с нарушениями трудовых прав со стороны недобросовестных нанимателей, — отметила руководитель организации Елена Нестерук. — Больше всего таких обращений по Польше (59%) и Литве (32%), также были случаи по Чехии, России, Ливану".

По словам эксперта, ограничительные меры, предпринятые многими странами для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, оказали существенное негативное влияние на экономику и рынок труда. "Закрытые границы, остановка работы крупных компаний, предприятий и малого бизнеса — больше всего это затронуло трудовых мигрантов, особенно те, кто работал на низкооплачиваемых работах. Многие из них лишились доходов и столкнулись со сложностями в оплате жилья и еды. Находясь в уязвимой ситуации, в попытке выжить в непростых условиях такие люди могут стать жертвами трудовой эксплуатации. Чтобы остаться на плаву, наниматели ищут разные способы справиться с экономическими и финансовыми последствиями, но не всегда справедливыми средствами. Всплеск обращений, связанных с нарушением трудовых прав работников, как мы видим, фиксируют и трудовые инспекции во многих странах", — сказала Нестерук.

Она отметила, что за границей соотечественники сталкиваются с давлением и шантажом со стороны работодателей, которые требуют расторжения трудовых договоров по собственному желанию. "Люди, которые соглашаются под давлением, так как им нечем платить за жилье, еду, и подписывают документы, могут оказаться в очень непростом положении, иногда критичном. Некоторые белорусы нам так и писали: зарплату не выплатили — даже нет денег вернуться домой", — сообщила руководитель программы.

На горячей линии "Ла Страда" работают юристы, которые, в частности, помогают пострадавшим в составлении обращений в трудовые инспекции и органы прокуратуры Польши, России, Литвы. При необходимости к решению проблем подключаются партнерские международные и местные организации в разных странах.

Обратиться за помощью в "Ла Страда" можно онлайн — через Viber и Telegram, соцсети. На сайте www.lastrada.by работает чат, где можно пообщаться с консультантами, обсудить алгоритм решения проблем.

Проект "Ла Страда" работает в Беларуси с 2001 года и является частью международной сети организаций "Ла Страда", главная задача которой — противодействие торговле людьми в странах Центральной и Восточной Европы. Международная сеть действует в Беларуси, Болгарии, Македонии, Молдове, Нидерландах, Польше, Украине, Чехии. В Беларуси проект администрируется международным общественным объединением "Гендерные перспективы".