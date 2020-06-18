Глава КГК: Бабарико задержан за организацию противоправной деятельности

Минск, 18 июня. Баллотирующийся на пост президента бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико задержан, сообщил председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", — заявил Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам руководителя КГК, расследование ведется по ряду направлений: "Первое — это махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов "Белгазпромбанка" было выведено свыше 430 млн долларов США".

"Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей", — заявил Тертель.

Он также отметил, что установлена "причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных фактически к принуждению граждан в получении кредита на свое имя с последующей передачей им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты".

По сообщению телеканала, всего задержано около 20 человек, "практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы". "Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США", — отмечается в сюжете.

11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка", который Виктор Бабарико возглавлял около 20 лет и покинул в связи с участием в президентской кампании, а также ряде других компаний прошли обыски.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что КГК проверяет "Белгазпромбанк" по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. "Масштабность этой акции беспрецедентная, — сказал он 16 июня в интервью телеканалу "Белсат". — Она проводится в рамках предвыборной кампании, и с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер".

17 июня команда Бабарико сообщила, что его расчетный счет со сформированным избирательным фондом заблокирован. "17 июня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были", — отметили в штабе.

На расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда — более 100 тыс. рублей. "Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы", — подчеркнули в штабе.

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель 17 июня заявил БелаПАН, что в ЕС "обеспокоены недавними действиями, предпринятыми против Виктора Бабарико", и призывают "к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию".

Утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий инициативную группу по сбору подписей за выдвижение отца кандидатом в президенты, перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что Бабарико-старший находится в департаменте финансовых расследований КГК. Адвокаты сообщили, что не смогли к нему попасть.

Сегодня вечером белорусский МИД проведет встречу с послами европейских стран, сообщил БелаПАН источник в дипломатических кругах. Причина вызова неизвестна.

По информации штаба Бабарико, за его выдвижение в президенты собрано 425 тыс. подписей.