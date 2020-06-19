ЕС призывает немедленно освободить Виктора и Эдуарда Бабарико

Минск, 19 июня. Евросоюз настоятельно призывает белорусские власти обеспечить реальные конкурентные политические условия в предстоящих 9 августа президентских выборах. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности пройти процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер, — подчеркивается в документе. — Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, руководитель его штаба, были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления".

В заявлении отмечается, что белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси. "Они должны воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освобождать всех произвольно задержанных активистов, — подчеркивается в документе. — Сообщения о случаях жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста, включая Павла Северинца, вызывают крайнюю тревогу".

ЕС ожидает, что Беларусь направит как можно скорее приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за выборами.

"Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию в Беларуси, укрепят ее суверенитет и независимость и проложат путь к более тесному сотрудничеству с ЕС и экономическому процветанию белорусского народа", — говорится в заявлении.



Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты. К ним не были допущены адвокаты.



Вечером глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил: "Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". По словам Тертеля, департамент финансовых расследований КГК возбудил "ряд уголовных дел" по шести статьям Уголовного кодекса: 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 235 (легализация средств, полученных преступным путем), 210 (хищение в особо крупном размере), 209 (мошенничество), 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки). По этим делам задержано "около 20 человек, в том числе Бабарико". "Практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о роли Бабарико как организатора и непосредственного руководителя преступных схем", — добавил руководитель КГК.



Тем временем штаб Виктора Бабарико сообщил о сборе более 434 тысяч подписей избирателей — это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси.



Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается сегодня, 19 июня.