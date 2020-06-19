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Дата распечатки: 19.06.2020 10:48
 
19.06.2020 09:28 Фото

Встреча дипломатов с Владимиром Макеем и Иваном Тертелем

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18 июня в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча дипломатов с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и председателем Комитета госконтроля Иваном Тертелем.

На встречу приехали около десяти представителей посольств, в том числе дипломаты США, Франции, Великобритании, Швеции, Польши, Италии, а также глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

На фото:
1 — посол Италии Марио Бальди;
2 — поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур;
3 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель;
5 — председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Пятница, 19 Июнь 2020, 10:48
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