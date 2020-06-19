Встреча дипломатов с Владимиром Макеем и Иваном Тертелем

18 июня в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча дипломатов с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и председателем Комитета госконтроля Иваном Тертелем.

На встречу приехали около десяти представителей посольств, в том числе дипломаты США, Франции, Великобритании, Швеции, Польши, Италии, а также глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

На фото:

1 — посол Италии Марио Бальди;

2 — поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур;

3 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель;

5 — председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.