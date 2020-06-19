Минск, 19 июня. Претендующий на пост президента бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

"Только что мы с коллегой-защитником вышли из Комитета госбезопасности. Удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. Он бодр, слышал о вчерашней поддержке", — отметил адвокат.

"Он возмущен незаконностью своего задержания и отсутствием каких-либо для этого оснований, а также нарушением его права на юридическую помощь, потому что с момента задержания требовал адвоката", — сообщил Лаевский.

Никаких следственных действий до появления адвокатов с Бабарико не проводилось, сказал собеседник. "Поэтому отдельные информационные поводы по этому вопросу мне не понятны, — заявил он. — Принципиально Виктор Дмитриевич намерен отстаивать свою правоту".

Утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, в доме семьи Бабарико, а также в квартире Эдуарда и его девушки прошли обыски. Позднее стало известно, что отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ. На протяжении всего дня адвокаты не могли встретиться со своими клиентами.

18 июня на пресс-конференции для узкого круга журналистов председатель КГК Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

Телеграм-каналы государственных СМИ, в частности телеканала "Беларусь 1", утверждали, что "при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания".

11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка", который Бабарико возглавлял около 20 лет и покинул в связи с участием в президентской кампании, а также ряде других компаний прошли обыски.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что КГК проверяет "Белгазпромбанк" по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. "Масштабность этой акции беспрецедентная, — сказал он 16 июня в интервью телеканалу "Белсат". — Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер".