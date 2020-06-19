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Дата распечатки: 19.06.2020 21:28
 
19.06.2020 19:53 Политика, Общество

Виктор Бабарико инициировал проведение референдума по изменению Конституции

Минск, 19 июня. Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико инициировал проведение общереспубликанского референдума по изменению Конституции. Записанное заранее видеообращение Бабарико его штаб обнародовал вечером 19 июня в традиционном пятничном стриме.

Бабарико, который сейчас содержится в СИЗО КГБ, поблагодарил членов своей инициативной группы. Он назвал их людьми, которые всего лишь чуть больше месяца назад заставили его "поверить в то, что Беларусь — это не страна выученной беспомощности, а это страна вынужденной беспомощности".

"Да, здесь среди нас нет всех тех почти 10 тысяч человек, которые с самого начала поддержали меня в инициативе выдвигаться на пост президента. Но не это самое главное. Самое главное, что вы, всего лишь 10 тысяч человек, сделали меньше чем за месяц невероятное чудо, а именно — собрали 400 тысяч подписей за выдвижение меня кандидатом в президенты Республики Беларусь", — сказал он. 

"Но я хотел бы сказать еще одну очень важную вещь. То, что мы говорили в течение этого месяца, что необходимо, как только придет новая власть, менять существующий конституционный порядок Республики Беларусь, и говорили о том, что должен делать президент, после вот этого месяца, я считаю, что это не обязательно роль президента", — отметил Бабарико.

"Я хочу объявить новую инициативу — я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года. Где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти, и самое главное — было право народа на определение своей судьбы", — заявил Бабарико.

"И я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч, то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть, — страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и, самое главное, будет уважение к народу", — сказал претендент на пост президента. 

По его словам, для реализации этого плана нужно сделать всего лишь несколько простых шагов: сформировать инициативную группу более 100 человек; четко сформулировать те изменения, которые должны найти отражение в вопросах на референдуме; собрать необходимые 450 тысяч подписей.

"Я считаю, что эта инициатива ярчайшим образом покажет единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию. <…> Я думаю, независимо от того, кто будет 9 августа объявлен победителем, к новому году Беларусь будет с новой Конституцией", — заключил Бабарико.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты.

В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: "Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

По словам Тертеля, департамент финансовых расследований КГК возбудил "ряд уголовных дел" по шести статьям Уголовного кодекса: 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 235 (легализация средств, полученных преступным путем), 210 (хищение в особо крупном размере), 209 (мошенничество), 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки). По этим делам задержано "около 20 человек, в том числе Бабарико". "Практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о роли Бабарико как организатора и непосредственного руководителя преступных схем", — добавил руководитель КГК, подчеркнув, что возбуждение уголовных дел не имеет отношения к президентским выборам.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. "Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер", — сказал он 16 июня в интервью телеканалу "Белсат".

19 июня, на второй день после задержания, к Виктору Бабарико и его сыну наконец-то были допущены адвокаты. Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский. "Только что мы с коллегой-защитником вышли из Комитета госбезопасности. Удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. Он бодр, слышал о вчерашней поддержке (вечером 18 июня на проспекте Независимости в Минске прошла шестичасовая акция солидарности с задержанными. — БелаПАН.)", — сообщил адвокат. По его словам, Бабарико "намерен отстаивать свою правоту".

19 июня — последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Сегодня утром штаб Бабарико сообщил, что в его поддержку собрано более 434 тысяч подписей избирателей — это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси.

БелаПАН.

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