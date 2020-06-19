Лукашенко: Почему мы должны давить банк Грефа?

Минск, 19 июня. В ходе прошедшего 19 июня в Минске совещания о поддержке банковской системой реального сектора экономики Александр Лукашенко прокомментировал сообщения СМИ о переводе счетов госпредприятий из "дочек" российских банков в белорусские государственные банки.

"Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала "дочек" российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"С одной стороны, те же издания в интернете прежде всего каждый день проклинают госсектор, обвиняя его во всех смертных грехах: и убытки там, и долги, и зарплаты не те. Невыгодно с ним работать. Но если где-то государство как основной собственник переходит на обслуживание, допустим, в Белагропромбанк, что здесь не рыночного, что здесь не так. Значит, надо предложить лучшие условия. И заниматься вопросами финансирования, а не финансировать политические кампании, как мы видим", — заявил официальный лидер.

С другой стороны, по его словам, в стране работает "БПС-Сбербанк", который активно участвует в продаже отечественной техники по экспортным программам в Россию. "Плюс у нас с Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему — выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?" — сказал Лукашенко.

Или другой пример, продолжил он, — банк БелВЭБ. "Огромные ресурсы через него идут на финансирование строительства атомной станции. Почему мы должны на него давить? Он работает в интересах государства. Появятся вопросы — зададим. Будет заниматься не своими делами — поставим на место. Будь то российский, американский, швейцарский или польский — нам все равно, какой банк. Есть закон — выполняй этот закон", — потребовал белорусский руководитель.

Он также заявил о необходимости смягчения денежной политики. "Последние пять лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику. Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это — на черный день. Я не хочу сказать, что этот черный день пришел. И в этом вся проблема, потому что мы не знаем, как себя поведет мировая экономика, от которой мы (да и не только мы) зависим по уши. Все глобализировано, все увязано, — сказал Лукашенко. — Сложность в том, чтобы понять: сегодня — это черный день или будет еще чернее, как у других государств?"

"Ситуация очень сложная. Понятно, что сейчас нужны определенные меры поддержки. Пусть не по меркам черного дня, но определенные меры поддержки должны быть. Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики", — считает официальный лидер.