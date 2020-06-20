Евросоюз: Власти Беларуси должны прекратить задержания мирных демонстрантов

Минск, 20 июня. Задержания мирных демонстрантов, журналистов и активистов оппозиции в Беларуси должны быть прекращены, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

На своей странице "Твиттере" он подчеркнул, что подобные задержания нарушают право на свободу собраний и слова.

Боррель также отметил необходимость соблюдения прав человека.

"Предстоящие выборы должны быть безопасными, мирными, свободными и справедливыми с соблюдением обязательств [Беларуси] в ОБСЕ и стандартов БДИПЧ", — написал он.

В Европарламенте также встревожены ухудшением ситуации в Беларуси в преддверии президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении председателя делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика ЕС по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса.

"Мы встревожены ухудшением ситуации в преддверии президентских выборов 9 августа и осуждаем возобновление арестов и преследований кандидатов в президенты, а также их сторонников, мирных демонстрантов и активистов гражданского общества", — говорится в заявлении.

В нем выражается глубокая обеспокоенность "арестом по приказу президента Лукашенко [потенциального] кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет его инициативную группу". "Мы также были потрясены анонимными угрозами в адрес [потенциального] кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее детей, запугиванием и насилием в отношении семьи и соратников задержанного видеоблогера Сергея Тихановского, постоянными преследованиями оппозиционных деятелей, в том числе Николая Статкевича и Павла Северинца, а также массовыми арестами участников мирных и легальных пикетов по сбору подписей по всей стране", — говорится в заявлении.

"Мы настоятельно призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц, чтобы остановить нынешнюю волну репрессий и позволить народу Беларуси реализовать свое право на участие в демократических выборах, — подчеркивается в заявлении. — Мы хотели бы продолжить то сотрудничество, которое развивалось в последние годы, в том числе по поддержке граждан Беларуси и в рамках Восточного партнерства. Однако белорусские власти не дают нам большого выбора: если наши призывы останутся без внимания, это окажет негативное влияние на будущее развитие отношений между ЕС и Беларусью".

19 июня — в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты — в разных городах Беларуси прошли пикеты. Люди выстраивались в "живые цепи" вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами.

По всей стране задерживали участников акций, а также журналистов, которые их освещали.

По данным правозащитников, вчера были задержаны более 150 человек. Задержания происходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке, Могилеве, Молодечно, Гродно, Орше и Слуцке. Больше всего было задержано в Минске — более стони человек. Некоторых освободили.

Всех задержанных журналистов отпустили вечером 19 июня.

На массовые задержания участников акций солидарности отреагировали дипломатические представительства США и Великобритании.

Соединенные Штаты призвали белорусское правительство "придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих мирное собрание людей". Заявление разместило американское посольство в Минске на своей странице в "Твиттере".

Посольство Великобритании подчеркнуло, что задержание мирных демонстрантов и журналистов недопустимо. "Великобритания призывает правительство Беларуси уважать права на свободу выражения мнений и собраний и освободить тех, кто был произвольно задержан", — говорится в заявлении на странице британского посольства в "Фейсбуке".