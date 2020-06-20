Минск, 20 июня. Претенденту на пост президента Беларуси, бывшему руководителю "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико предъявлено обвинение, сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского.

По его словам, обвинение предъявлено 20 июня. Однако статью, по которой обвиняется Бабарико, адвокат не назвал, объясняя это тем, что он дал подписку о неразглашении материалов дела. Лаевский также сообщил, что "защита обжаловала задержание Виктора Бабарико, но пока эта жалоба не рассмотрена".



Предъявлено ли обвинение сыну Виктора Бабарико Эдуарду, он не знает.



По словам Лаевского, у Виктора Бабарико три адвоката, у Эдуарда Бабарико − два.

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты.

В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: "Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

По словам Тертеля, департамент финансовых расследований КГК возбудил "ряд уголовных дел" по шести статьям Уголовного кодекса: 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 235 (легализация средств, полученных преступным путем), 210 (хищение в особо крупном размере), 209 (мошенничество), 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки). По этим делам задержано "около 20 человек, в том числе Бабарико". "Практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о роли Бабарико как организатора и непосредственного руководителя преступных схем", — добавил руководитель КГК, подчеркнув, что возбуждение уголовных дел не имеет отношения к президентским выборам.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью.

20 июня инициативная группа Виктора Бабарико подала в Центральную избирательную комиссию пакет документов для его регистрации кандидатом в президенты. По сообщению штаба, за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты собрано и верифицировано 434 тысячи 985 подписей − это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси. Однако в связи с арестом претендента и его сына, который является руководителем его инициативной группы, подать в избирательные комиссии нам удалось 365 тысяч подписей.