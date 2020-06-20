В разных городах Беларуси продолжаются задержания сторонников альтернативных претендентов на пост президента и журналистов

Минск, 20 июня. В Беларуси продолжаются задержания сторонников альтернативных претендентов на пост президента, которые стихийно собираются на улицах городов.



По данным правозащитного сайта spring96.org, в Ганцевичах, где 20 июня около двух десятков человек вышли на акцию "цепь солидарности", задержано с использованием грубой физической силы более десятка человек. В их числе − журналисты газеты "Ганцавіцкі час" Сергей Багров и Александр Позняк, которые освещали события.



В Борисове задержаны Дмитрий Гордиевский, Юрий Шапчиц, Борис Ходасевич, Иван и Светлана Самсоновы, Дмитрий и Марина Шуваловы, Дмитрий Маркиянчик и еще один мужчина, фамилия которого неизвестна.



В Минске задержаны Дмитрий Сущинский, Владислав Таранда и Артем Хацкевич.



В Гродно задержали Евгения Амплеева − представителя инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской.



В Бресте были задержаны Дмитрий и Петр Суховы.



Массовые акции солидарности прошли по всей Беларуси накануне, 19 июня, в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Люди выстраивались в "живые цепи" вдоль улиц и проспектов. Задержания происходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке, Могилеве, Молодечно, Гродно, Орше и Слуцке. Больше всего людей было задержано в Минске — 80 человек. Всего, по данным правозащитников, было задержано около 120 человек.



На массовые задержания участников мирных уличных акций отреагировали дипломатические представительства США и Великобритании.



