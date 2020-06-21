Лукашенко посещает Светлогорский район

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко 21 июня совершает рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, сообщила пресс-служба президента.

Он принимает участие в открытии мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной нацистами в годы войны деревни. Как ожидается, Лукашенко посетит железнодорожную станцию Светлогорск-на-Березине, где речь пойдет о развитии Белорусской железной дороги и перспективах ее электрификации. Планируется открытие регулярного движения пассажирских электропоездов на участке Светлогорск — Жлобин — Минск.

Близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" приводит его высказывание на открытии мемориала: "И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне. Со всеми подробностями и фактами. Пусть идут и смотрят!"

Накануне Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района. "Фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят", — заявил он.