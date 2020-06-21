Подписан указ о повышении пенсий

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко 20 июня подписал указ № 232 "О повышении пенсий", сообщила пресс-служба президента.

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%", — отмечается в релизе.

Финансирование расходов на реализацию указа будет осуществляться "за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения".

Повышение пенсий Лукашенко анонсировал 20 июня, общаясь с участниками церемонии открытия мемориального комплекса в деревне Борки Могилевской области. Белорусский руководитель отметил, что во время сбора подписей за его выдвижение в президенты поднимался вопрос о пенсиях. "Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", — сказал Лукашенко.

По данным Белстата, в апреле 2020 года на учете было 2 млн 529,4 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 432,7 рубля, что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 36,2% средней зарплаты.