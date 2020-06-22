За январь—май на Белорусской универсальной товарной бирже совершено более 168 тыс. сделок на 1,9 млрд рублей

Минск, 22 июня. За январь—май 2020 года на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) совершено более 168 тыс. сделок на 1,9 млрд рублей. Почти 40% этой суммы, или 775 млн рублей, обеспечила секция лесопродукции, заняв первое место по объему биржевого товарооборота.

Как отметила пресс-служба биржи, ключевым драйвером роста стала реализация круглых лесоматериалов на внутреннем рынке. С начала года сумма сделок по этой группе товаров достигла 362 млн рублей, что на 23% больше, чем в январе—мае 2019 года. В натуральном выражении объем торгов вырос на 8%, до 5,5 млн куб. м.

"С начала года на биржу пришло около полутора тысяч новых компаний, и сегодня количество участников торгов насчитывает без малого 24 тыс. из 64 стран, — отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков. — При этом большинство из них получили электронную цифровую подпись и аккредитовались удаленно, через интернет. Особенно активно этой возможностью пользуются нерезиденты Республики Беларусь — прежде всего из стран Евросоюза, где в связи с пандемией COVID-19 были введены жесткие карантинные меры и ограничено перемещение граждан".

"По нашим данным, именно отмена платы за ЭЦП и ее дистанционная выдача стали основной причиной значительного прироста участников из Прибалтики, Польши и Германии. Схожая тенденция прослеживается и по другим странам", — сказал Новиков.