22.06.2020 10:53 Фото
В Гомеле состоялась акция солидарности
Вечером 19 июня в Гомеле состоялась акция солидарности с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.
Вечером 19 июня в Гомеле состоялась акция солидарности с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.
© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск
.239