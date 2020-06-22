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Дата распечатки: 22.06.2020 11:51
 
22.06.2020 10:53 Фото

В Гомеле состоялась акция солидарности

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Вечером 19 июня в Гомеле состоялась акция солидарности с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

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Понедельник, 22 Июнь 2020, 11:51
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