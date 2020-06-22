Правозащитники: Избирательная кампания проходит в ситуации непрекращающихся репрессий

Минск, 22 июня. Избирательная президентская кампания проходит в ситуации непрекращающихся репрессий в отношении граждан, говорится в еженедельном аналитическом отчете "Правозащитников за свободные выборы" по итогам наблюдения 15—21 июня.

Отчет опубликован на сайте spring96.org.

"Избирательная кампания в Беларуси проходит на фоне резкого ухудшения общей ситуации с правами человека в стране, в ситуации непрекращающихся репрессий в отношении граждан, в том числе непосредственных участников избирательного процесса, что поддерживает атмосферу страха в обществе", — отмечают правозащитники.

Они напоминают, что 18 июня сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля был задержан потенциальный кандидат в президенты, "один из наиболее заметных участников избирательной кампании", Виктор Бабарико и руководитель его инициативной группы, его сын Эдуард Бабарико. Генпрокуратура возбудила дело по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса (создание преступной организации или участие в ней). Оба содержатся в СИЗО КГБ.



Ранее были задержаны члены инициативной группы Светлана Купреева и Владимир Дударев. Правозащитное сообщество Беларуси признало Виктора Бабарико и задержанных членов его инициативной группы политзаключенными и потребовало их немедленного освобождения.

В документе также отмечается, что 16 июня стало известно о возбуждении в отношении руководителя инициативной группы Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского еще одного уголовного дела — по статье 191 (препятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы гражданам, либо работе Центральной избирательной комиссии). Известно, что дело возбуждено по личному заявлению председателя ЦИК Лидии Ермошиной, обращают внимание правозащитники.



Наблюдатели кампании продолжают сообщать об использовании административного ресурса при сборе подписей за выдвижение кандидатом действующего главы государства Александра Лукашенко: сбор подписей при непосредственном участии администрации организаций, предприятий и учреждений на их территории, в том числе в рабочее время, говорится в отчете.

"При проведении уличных пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидата Лукашенко их организаторы не ограничивались исключительно сбором подписей, но и обсуждали другие вопросы, затрагивающие интересы граждан, — отмечают правозащитники. — При этом никаких замечаний со стороны правоохранительных органов и избирательных комиссий к ним не было, что свидетельствует о селективных подходах к уличным пикетам по сбору подписей по выдвижению тех или иных кандидатов".

Тем временем представители кампании "Правозащитники за свободные выборы" продолжают получать от территориальных избирательных комиссий отказы в праве наблюдать за процедурами проверки подписей, отмечается в отчете.

"Анализируя сложившуюся ситуацию в стране и условия проведения выборов в целом, эксперты кампании "Правозащитники за свободные выборы" считают, что созданные условия проведения нынешней избирательной кампании несовместимы с международными стандартами свободных и демократических выборов, основанных на равной конкурентной политической борьбе", — резюмируют авторы отчета.



Кампанию "Правозащитники за свободные выборы" проводят закрытый властями правозащитный центр "Весна" и РОО "Белорусский Хельсинкский комитет".