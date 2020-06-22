Минск, 22 июня. На выплату пенсий в этом году будет направлено 13,4 млрд рублей, сообщило Министерство труда и социальной защиты в комментарии к указу президента от 20 июня № 232 "О повышении пенсий". Из этих средств на перерасчет в соответствии с документом будет направлено 335 млн рублей.

Указом предусматривается проведение с 1 июля перерасчета всех трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля, что на 5,2% больше по сравнению с июнем 2020 года (447,5 рубля) и на 12,5% — по сравнению с июлем 2019 года (418,4 рубля).

Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.

Анонсируя 20 июня повышение пенсий, Александр Лукашенко заявил: "У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал".