Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 прибыл в Минск

22 июня в национальный аэропорт Минск из Китая прибыл гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19.

На борту самолета белорусской авиакомпании TransAviaExport находились более двух миллионов масок, миллион респираторов, щитки и халаты. Стоимость партии — около трех миллионов евро. Данный груз оплачен Евросоюзом в рамках проекта помощи странам Восточного партнерства.

Самолет с гуманитарным грузом встречали замминистра здравоохранения Борис Андросюк, глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.