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Дата распечатки: 23.06.2020 16:46
 
23.06.2020 15:14 Фото

Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 прибыл в Минск

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22 июня в национальный аэропорт Минск из Китая прибыл гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19.

На борту самолета белорусской авиакомпании TransAviaExport находились более двух миллионов масок, миллион респираторов, щитки и халаты. Стоимость партии — около трех миллионов евро. Данный груз оплачен Евросоюзом в рамках проекта помощи странам Восточного партнерства.

Самолет с гуманитарным грузом встречали замминистра здравоохранения Борис Андросюк, глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Вторник, 23 Июнь 2020, 16:46
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