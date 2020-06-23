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Дата распечатки: 23.06.2020 19:49
 
23.06.2020 19:09 Экономика, Общество

Определены дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов

Минск, 23 июня. Указ № 235 "О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов" подписал 23 июня Александр Лукашенко.

"В целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков их возведения, указом устанавливается, что проектирование и строительство таких жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства", — сообщила пресс-служба президента.

В этих договорах будут определены сроки проектирования, строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, права, обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение принятых на себя обязательств.

Типовая форма договора будет установлена правительством.

БелаПАН.

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