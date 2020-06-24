Штаб Бабарико: Войти в состав участковых избиркомов отказано почти всем из более чем 3.500 участников инициативы "Честные люди"

Минск, 24 июня. Войти в состав участковых избирательных комиссий по выборам президента отказано почти всем из более чем 3.500 участников инициативы "Честные люди", сообщил штаб претендента на высший государственный пост Виктора Бабарико.

"Отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков. При этом оказалось неважно, кто был заявителем: руководитель предприятия, уникальный специалист, известный музыкант или студент Гарвардского университета", — говорится в заявлении.

"Согласно Избирательному кодексу, в участковой комиссии может быть от 5 до 19 человек. Всего было подано 70.200 заявок на 108.600 потенциальных мест. Если бы взяли всех изъявивших желание, в среднем в комиссии было бы по 12 человек. Но размер состава комиссий был снижен до такого, чтобы туда попали только те люди, которые должны там быть", — сетует штаб претендента.

"Благодаря стримам мы услышали, как те, кто должен голосовать за выдвигаемых кандидатов, не стесняясь смеются над ними и говорят, что голосовать можно как угодно — главное, чтобы не за того, кого надо… От выборов к выборам на конкретных участках в комиссию попадают одни и те же люди, работающие в одном коллективе, но выдвигаемые каждый раз по-разному: то от партии, то от профсоюза, то от общественного объединения (к которым они вообще не имеют никакого отношения). О каких честных выборах можно вести речь при таком подходе?" — возмущается штаб Бабарико.

"Мы обращаемся ко всем, кто несет ответственность за происходящее. Поймите, 2020 год — особенный. Ситуация изменилась. Нельзя нарушать избирательные права граждан, потому что только честные выборы являются оптимальным и мирным способом устранения текущего напряжения. Мы призываем и просим всех: пусть выборы будут честными. Белорусы это заслужили", — говорится в заявлении.

Штаб напоминает, что согласно ст. 192 Уголовного кодекса заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав любой избирательной комиссии, — преступление, за которое может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы. "Вы не обязаны рисковать, если боитесь, что другие члены комиссии могут заставить вас делать что-то неправомерное — всегда есть право выйти из этого процесса", — обратился штаб к членам избиркомов.

Формирование участковых избирательных комиссий завершилось 24 июня. Выборы назначены на 9 августа.