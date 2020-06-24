Партия БНФ: Состав участковых комиссий не позволяет провести честные выборы

Минск, 24 июня. "Состав участковых комиссий не позволяет провести честные выборы. Доверия этому составу комиссий нет. Также не может быть доверия со стороны общества к результатам, которые эти комиссии будут озвучивать", — говорится в заявлении, распространенном 24 июня управой Партии БНФ.

"Формирование участковых комиссий по выборам президента прошло антидемократично и нечестно. Власти безосновательно отклонили кандидатуры от демократических партий и гражданского общества, сформировав комиссии в полностью подконтрольном составе. Отказано во включении в состав комиссий сотням выдвиженцев Партии БНФ, объединения БНФ "Адраджэнне", других партий и движений, а также многочисленным представителям местных сообществ, которые были выдвинуты самими избирателями посредством сбора подписей", — отмечается в заявлении.

По информации партии, "от неподконтрольных администрации людей тотально зачищены участковые комиссии в Минске", "без обсуждения или с лживыми объяснениями были отклонены кандидатуры председателя Партии БНФ Григория Костусева, заместителя председателя партии Алексея Янукевича, руководителя столичной организации БНФ Дмитрия Касперовича, имеющего опыт разоблачения фальсификаций во время работы в избирательной комиссии на прошлых выборах президента".

"Власть делает все, чтобы полностью исключить белорусский народ из процесса организации и проведения выборов, — считает Партия БНФ. — Стерильные избиркомы созданы с очевидной целью: обеспечить результаты выборов, которые нужны для нынешней властной группировки. Такое формирование комиссий, особенно в условиях общественного пробуждения и пристального внимания белорусов к политическим процессам в стране, является демонстративным пренебрежением властью честностью и законностью".

Партия БНФ требует "проведения действительно свободных, честных и демократических выборов для обеспечения безопасности и благополучия белорусского народа и защиты и укрепления государственной независимости страны".

"Для фиксации нарушений при формировании участковых избирательных комиссий" управа Партии БНФ "подготовит и подаст жалобы на формирование комиссий в девять судов по всем девяти районам столицы". Организационным структурам Партии БНФ на местах "предложено подготовить соответствующие жалобы в районные и городские суды, для чего им будет предоставлена организационная и методическая поддержка".

Ранее сегодня штаб претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что войти в состав участковых комиссий по выборам президента отказано почти всем из более чем 3.500 участников инициативы "Честные люди".