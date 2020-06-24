Совмин утвердил новую редакцию Визовых правил

Минск, 24 июня. Визовые правила, утвержденные постановлением Совета министров от 15 июля 2010 года № 1065, изложены в новой редакции. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 24 июня № 364, сообщила пресс-служба правительства.

42-страничный документ устанавливает виды белорусских виз и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Органами выдачи въездных виз являются загранучреждения, главное консульское управление МИД и органы пограничной службы.

Органами выдачи выездных и выездных-въездных виз являются подразделения по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел по месту временного пребывания, временного проживания иностранцев на территории Беларуси.

Решение о выдаче либо отказе в выдаче въездной визы, принятое в соответствии с Визовыми правилами, является окончательным.

За рассмотрение визовой заявки, а также за выдачу выездной или выездной-въездной визы уплачивается консульский сбор или государственная пошлина в порядке и размере, установленном законодательными актами или международными договорами страны.

Въездная, выездная, выездная-въездная виза является недействительной, если истек срок ее действия или она была использована в соответствии с ее кратностью и разрешенным периодом пребывания.

Визовые марки с исправленным текстом, не заверенные печатью (визовой печатью МИД) или оформленные в нарушение порядка, установленного Визовыми правилами, считаются недействительными.

Если международным договором Беларуси установлены иные правила, чем предусмотренные Визовыми правилами, действует международный договор.

МВД и Министерству образования поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением Совмина.

Документ вступает в силу 1 июля.