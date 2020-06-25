25.06.2020 14:46 Фото
Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
Бывший руководитель Парка высоких технологий, экс-посол в США Валерий Цепкало 24 июня подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.
Бывший руководитель Парка высоких технологий, экс-посол в США Валерий Цепкало 24 июня подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.
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