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Дата распечатки: 25.06.2020 15:58
 
25.06.2020 14:46 Фото

Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты

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Бывший руководитель Парка высоких технологий, экс-посол в США Валерий Цепкало 24 июня подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 25 Июнь 2020, 15:58
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