Лукашенко: Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы (дополнено)

Минск, 25 июня. Александр Лукашенко заявляет о зарубежном вмешательстве в кампанию по выборам президента Беларуси. На эту тему он высказался 25 июня, принимая кадровые решения.

Лукашенко ответил оппонентам власти, которые сомневаются в честности выборов. Его слова приводят телеграм-канал "Пул Первого" и пресс-служба президента.

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", — отметил Лукашенко.

"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", — дополнил он.

"Вы ж видите, что кругом фейки. Ну жуткие фейки, которые просто меня удивляют. Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 или сколько миллионов долларов. Значит, направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", — заявил Лукашенко.

"И наглецы прям печатают документ… Но там ни печатей, ничего. Ну вот просто известный телеграм-канал (я не хочу о нем даже говорить, чтоб не рекламировать). Вот напечатали, а люди, они же не понимают, что это такое. Это ж не так, как даем документы банковские со счетами", — дополнил он.

Лукашенко также обратил внимание, что такие фейки будут постоянно. "И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", — заявил глава государства.

"По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, — отметил Лукашенко. — Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. — прим.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит".

Накануне вечером стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом 30 июня.