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Дата распечатки: 26.06.2020 16:20
 
26.06.2020 14:39 Видео, Власть, Беларусь — Евросоюз

Владимир Макей о работе "Радыё Свабода" и отношениях с ЕС

Если случатся нежелательные события, которые отбросят отношения Беларуси с другими странами в 2010 год, то восстановление нормальных отношений займет намного больше времени, чем прежде. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей 26 июня журналистам в Минске.

Чиновник также прокомментировал информацию о возможном лишении аккредитации бюро "Радыё Свабода": "Пока нет желания лишать кого-то аккредитации".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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