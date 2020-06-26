Владимир Макей о работе "Радыё Свабода" и отношениях с ЕС

Если случатся нежелательные события, которые отбросят отношения Беларуси с другими странами в 2010 год, то восстановление нормальных отношений займет намного больше времени, чем прежде. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей 26 июня журналистам в Минске.

Чиновник также прокомментировал информацию о возможном лишении аккредитации бюро "Радыё Свабода": "Пока нет желания лишать кого-то аккредитации".