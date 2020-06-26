Правозащитники объявили Сергея Петрухина и Владимира Неронского политзаключенными

Минск, 26 июня. Правозащитники объявили блогеров Сергея Петрухина (Брест) и Владимира Неронского (Слуцк) политическими заключенными. Они требуют от властей немедленного освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам, прекращения репрессий и запугивания граждан в период избирательной кампании.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Неронский и Петрухин проходят по "делу Тихановского". Их подозревают в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих порядок, либо активном участии в них" (ст. 342 УК). Речь идет о событиях 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей из-за обвинения по аналогичной статье УК.



Правозащитники убеждены, что упомянутый пикет был мирным собранием граждан, которое полностью соответствовало нормам избирательного законодательства. Все произошедшие в тот день задержания они считают политически мотивированными. Тихановский ранее уже был признан политзаключенным.

Правозащитники также располагают информацией, что против Неронского возбудили еще одно уголовное дело — по статье 369, усмотрев оскорбление председателя Слуцкого райисполкома (Минская область) в одном из видеороликов блогера в YouTube.

25 июня стало известно о возбуждении дел по статье 342 УК в отношении администратора телеграм-канала ”Беларусь головного мозга" Игоря Лосика и минского видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgON). Информации о том, в чем конкретно их подозревают, пока нет.

Заместитель председателя закрытого властями правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович расценивает уголовное преследование блогеров как препятствие гражданам в реализации прав, которые гарантируют Конституция Беларуси и международные документы, в том числе права на организацию мирных собраний.



Комментируя уголовное дело об оскорблении представителя власти, возбужденное против Неронского, Стефанович подчеркивает, что "по стандартам ОБСЕ все диффамационные статьи должны быть декриминализированы", а все возникающие в этой плоскости споры "должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства".

"Ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти отменить уголовную ответственность за диффамацию публичных лиц. Надо сказать, что статья 369 Уголовного кодекса предусматривает повышенную ответственность за оскорбление именно должностных лиц по сравнению с обычными гражданами", — цитирует spring96.org Стефановича.

По его словам, характер новых уголовных дел и последние высказывания министра внутренних дел Юрия Караева позволяют правозащитникам считать, что преследование блогеров носит политический характер.



Выступая 25 июня в Палате представителей, Караев заявил, что "люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы", они управляются через телеграм-каналы и через стримы "Радыё Свабода".