Генпрокуратура призывает граждан "обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения"

Минск, 26 июня. Прокуратура призывает "обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения".



"В последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД, — говорится в сообщении управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры, размещенном на сайте ведомства. — Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны".



Как считают в Генпрокуратуре, "сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия сети интернет как территории вседозволенности, а анонимного формата общения — как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия".



"Свободное выражение мнений закреплено Конституцией Республики Беларусь и гарантируется государством", — подчеркивается в сообщении.



В нем также отмечается, что в стране проходит избирательная кампания по выборам президента, "в рамках которой каждый совершеннолетний гражданин вправе реализовать одно из основополагающих прав — избирать и быть избранным".



"Генеральная прокуратура всегда исходит из того, что граждане независимо от политических убеждений имеют равные права на публичное выражение своей позиции. В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному государству. Однако условием свободного высказывания мнений служит соблюдение культуры общения, при которой дискуссия или обсуждение не нарушают границы закона", — говорится в сообщении.



"Публичные клевета, оскорбления в сети интернет не только неприемлемы, но и преследуются по закону. За подобные действия могут наступать административная (штраф), гражданско-правовая (выплаты пострадавшим лицам по искам о защите чести, достоинства или деловой репутации), уголовная ответственность, — предупреждает надзорное ведомство. — Так, распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в СМИ, сети интернет, иной сети электросвязи либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет (ст.188 УК)".



"Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), посредством распространения такой информации в СМИ, сети интернет, — говорится в сообщении. — Размещение на электронных ресурсах угроз причинением вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу влечет уголовное преследование, поскольку посягает на такие основополагающие права граждан, как жизнь, здоровье, неприкосновенность личной собственности (ст. 186 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет).



Генеральная прокуратура призывает граждан "обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности".



"Рассмотрение органами внутренних дел обращений по указанной тематике находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. При подтверждении фактов нарушения прав и свобод граждан виновные лица подлежат привлечению к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.



Генпрокуратура выражает убеждение в том, что "взаимное уважение прав и свобод каждого наряду с принципиальной позицией правоохранительных органов позволит предупреждать и оперативно реагировать на факты нарушения прав граждан".