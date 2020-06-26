Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом и обсудить с Путиным вопросы сотрудничества

Минск, 26 июня. Александр Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня. Об этом он сообщил 26 июня в Солигорске во время общения с трудовым коллективом предприятия "Белкалий-Мигао".

"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить [с президентом России] там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Лукашенко также поделился с сотрудниками предприятия своими впечатлениями от участия в параде победы в Москве. "Я там был не один: там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы! Очень трудолюбивые ребята. И когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал (и те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления", — сказал официальный лидер.



По его мнению, в нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. "При этих условиях они очень большие молодцы", — отметил Лукашенко.