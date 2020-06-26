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Дата распечатки: 26.06.2020 17:52
 
26.06.2020 17:21 Политика, Общество

Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом и обсудить с Путиным вопросы сотрудничества

Минск, 26 июня. Александр Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня. Об этом он сообщил 26 июня в Солигорске во время общения с трудовым коллективом предприятия "Белкалий-Мигао".

"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить [с президентом России] там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также поделился с сотрудниками предприятия своими впечатлениями от участия в параде победы в Москве. "Я там был не один: там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы! Очень трудолюбивые ребята. И когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал (и те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления", —  сказал официальный лидер.

По его мнению, в нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. "При этих условиях они очень большие молодцы", — отметил Лукашенко.

Марина Носова, БелаПАН.

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