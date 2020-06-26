В Гродно вновь задержан член инициативной группы Тихановской Амплеев

Минск, 26 июня. В Гродно 26 июня задержан Евгений Амплеев, член инициативной группы по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской на пост президента, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

"Евгений успел сообщить, что в ориентировке милиции указаны его фамилия и номер его автомобиля, который нужно тоже задержать. Причина задержания неизвестна. Амплеева повезли в РОВД Ленинского района Гродно", — отмечается в пресс-релизе.

Амплеев уже задерживался 20 июня в областном центре, на Советской площади, где собрались граждане, откликнувшиеся на призыв выразить солидарность с арестованными в период сбора подписей. На площади Ленина люди поставили тапки Амплеева, которого задержали и увезли босиком.

Ранее в городе задерживались также члены инициативной группы Тихановского Ольга Корякина и Юлия Карначева. У первой провели обыск, вторую оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей).