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Дата распечатки: 27.06.2020 10:36
 
27.06.2020 09:55 Общество

Лукашенко: В Беларуси люди опираются на закон и справедливость

Минск, 27 июня. "Многочисленные государственные программы, направленные на улучшение качества образования, поддержку молодых семей, помощь одаренным юношам и девушкам, всегда были и остаются наилучшими инвестициями в будущее нашей любимой Беларуси", — говорится в поздравлении Александра Лукашенко по случаю Дня молодежи.

"Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений", — отмечается в послании, которое цитирует пресс-служба президента.

По его мнению, дальнейшую судьбу народа определяет молодежь, которая "отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом".

БелаПАН.

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Суббота, 27 Июнь 2020, 10:36
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