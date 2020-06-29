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Дата распечатки: 29.06.2020 14:30
 
29.06.2020 14:07 Общество

Лукашенко: Важно учить студентов мыслить, но — не теряя связи с государственной идеологией

Минск, 29 июня. По сравнению с советскими временами в Беларуси произошел "откат в работе с молодежью", считает Александр Лукашенко. На встрече с педагогическим активом 29 июня в Минске он заявил о важности качественной работы с молодежью.

"Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Каждый университет, институт, факультет должны иметь набор механизмов работы, подчеркнул Лукашенко. "И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной", — добавил он.

"Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования", — заявил Лукашенко.

По его словам, важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. "Но — не теряя связи с государственной идеологией, — подчеркнул Лукашенко. — И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение".

По сообщению пресс-службы президента, на встрече присутствует около тысячи человек — представители учреждений среднего, среднего специального, профессионально-технического и высшего образования из всех регионов страны.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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