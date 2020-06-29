МВД проводит доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало

Минск, 29 июня. Министерство внутренних дел проводит доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало, сообщила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Из Генеральной прокуратуры для проведения доследственной проверки в МВД поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка", — сказала она.

Чемоданова не уточнила, какие именно факты противоправной деятельности указаны в заявлении турецкого гражданина. Она также не смогла сказать, как долго продлится проверка. "Сроки мне не указаны. Они могут и продлеваться, поэтому материал имеется, проводится проверка", — сказала Чемоданова.

Тем временем сразу несколько анонимных телеграм-каналов сообщили, что заявление в отношении Валерия Цепкало, претендента на пост президента, написал проживающий в Беларуси турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, владелец группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий.

Ранее в интервью порталу dev.by Игдеджи заявил, что является подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой, и что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему не заплатил.

23 июня в интервью РБК Валерий Цепкало не исключил, что с ним может случиться что-то похожее на произошедшее с Сергеем Тихановским и Виктором Бабарико, которые находятся в следственных изоляторах и проходят обвиняемыми по уголовным делам.



"Теоретически я не могу исключить такого, но в настоящий момент мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны. Мы не нарушаем никаких законов — мы пока движемся, с моей точки зрения, максимально чисто в этом избирательном процессе", — сказал Цепкало РБК.

При этом он согласился с ремаркой, что, возможно, закон для этого нарушать и не требуется: "Ну, да. Но еще раз я подчеркиваю, что я в настоящий момент не думаю об этом".

На совещании 4 июня Александр Лукашенко, не называя фамилию Цепкало, вновь призвал его рассказать о причинах увольнения из ПВТ: "Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем".

Избирательную кампанию в Беларуси продолжают семь претендентов на пост президента. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. Выборы назначены 9 августа.