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Дата распечатки: 30.06.2020 14:57
 
30.06.2020 13:00 Видео, Власть

Андрейченко: Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации

В Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, выступая 30 июня на закрытии весенней сессии.

"Нынешние выборы не исключение, — сказал он. — Мы видим попытки, поддержанные извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностей. Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это, конечно, недопустимо".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Вторник, 30 Июнь 2020, 14:57
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