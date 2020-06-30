Андрейченко: Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации

В Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, выступая 30 июня на закрытии весенней сессии.

"Нынешние выборы не исключение, — сказал он. — Мы видим попытки, поддержанные извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностей. Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это, конечно, недопустимо".