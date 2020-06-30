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Дата распечатки: 30.06.2020 17:59
 
30.06.2020 17:00 Фото

Церемония, посвященная началу строительства национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске

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30 июня на минском стадионе "Динамо" состоялась церемония, посвященная началу строительства национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

На снимках:
1 — посол Китая Цуй Цимин и первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков;
2 — министр спорта и туризма Сергей Ковальчук;
9, 10 — Сергей Ковальчук, Цуй Цимин, Николай Снопков и заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран;
11 — Николай Снопков.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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