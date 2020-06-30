"Международная амнистия" признала Бабарико, Тихановского, их соратников и блогеров узниками совести

Минск, 30 июня. Претендент на пост президента Виктор Бабарико, его соратники, а также блогер Сергей Тихановский и другие активисты, задержанные в ходе избирательной кампании в Беларуси, признаны узниками совести. С соответствующим заявлением выступила "Международная амнистия".

В документе отмечается, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководитель его инициативной группы, "преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов".

Блогер Сергей Тихановский и восемь человек, арестованные вместе с ним, — Евгений Резниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Калмыков, Василий Бобровский и Артем Саков — признаны узниками совести, поскольку были задержаны "исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав".

Кроме того, "Международная амнистия" осуждает массовое преследование в Беларуси блогеров и журналистов — в частности, Сергея Багрова, Сергея Латинского, Игоря Лосика, Владимира Неронского, Сергея Петрухина, Владимира Цыгановича.

"Белорусские власти должны прекратить уголовное преследование, запугивание и репрессии против оппонентов Александра Лукашенко и их сторонников, активистов гражданского общества и независимых СМИ", — говорится в заявлении.

"Все они — узники совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", — подчеркивает "Международная амнистия".

В заявлении отмечается, что "усиление репрессий против права на свободу выражения мнений, прав на мирные собрания и ассоциации в контексте предстоящих выборов выявило многие другие проблемы с правами человека, в том числе дискриминацию женщин, иногда обретающую форму явной мизогинии, широко транслируемой крупнейшими государственными СМИ".

"Власти должны оперативно, обстоятельно, объективно, эффективно и прозрачно расследовать все сообщения о чрезмерном использовании физической силы сотрудниками правоохранительных органов и жестоком обращении с задержанными, а также все случаи угроз, нападений и оскорблений", — подчеркивает "Международная амнистия".