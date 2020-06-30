По данным ЦИК, Цепкало собрал менее 100 тыс. действительных подписей (дополнено)

Минск, 30 июня. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала сведения о количестве действительных подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

В этот раз, в отличие от всех предыдущих кампаний, комиссия не публиковала данные об общем количестве сданных подписей — только количество признанных подлинными.

У Александра Лукашенко признаны действительными 1.939.572 подписи, из них в Брестской области — 152.445, в Витебской — 215.840, Гомельской — 319.501, Гродненской — 314.074, Могилевской — 332.411, Минской — 298.768, в Минске — 306.533. Руководитель избирательного штаба Лукашенко Михаил Орда ранее сообщил, что собрано около 2 млн подписей.

У Виктора Бабарико признаны действительными 165.744 подписи: в Брестской области — 28.186, в Витебской — 11.495, Гомельской — 11.581, Гродненской — 8.885, Могилевской — 10.027, Минской — 31.849, в Минске — 63.721. Штаб Бабарико сообщал о сборе почти 435 тыс. подписей и сдаче 365 тыс.

У Валерия Цепкало признаны действительными 75.249 подписей: в Брестской области — 16.458, в Витебской — 3.620, Гомельской — 4.693, Гродненской — 14.408, Могилевской — 7.857, Минской — 6.902, в Минске — 21.311. Таким образом, у Цепкало, по данным ЦИК, менее 100 тыс. действительных подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Сам претендент заявлял о сдаче 160 тыс. подписей при собранных 200 тыс.

У Сергея Черечня признаны действительными 143.109 подписей: в Брестской области — 4.286, в Витебской области — 18.734, Гомельской — 10.087, Гродненской — 20.880, Могилевской — 27.070, Минской — 14.949, в Минске — 47.103.

Стоит отметить, что 21 июня, через два дня после окончания этапа сбора подписей, Черечень на своем сайте объявил, что за его выдвижение кандидатом в президенты подписалось 106,5 тыс. человек.

У Анны Канопацкой признаны действительными 146.588 подписей: в Брестской области — 636, в Витебской — 7.650, Гомельской — 2.868, Гродненской — 337, Могилевской — 8.024, Минской области — 811, в Минске — 126.262.

Сама Канопацкая ранее заявила журналистам, что она подала немногим более 110 тыс. выверенных подписей избирателей за свое выдвижение кандидатом в президенты.

У Андрея Дмитриева признана действительной 106.841 подпись: в Брестской области — 6.011, в Витебской — 10.730, Гомельской — 8.871, Гродненской — 476, Могилевской — 20.229, Минской — 8.166, в Минске — 52.358. Политик сообщал о 107 тыс. подписей в его поддержку.

У Светланы Тихановской признаны действительными 104.757 подписей (сдано 110 тыс.): в Брестской области — 17.192, в Витебской — 10.726, Гомельской — 15.485, Гродненской — 10.430, Могилевской — 11.862, Минской области — 13.167, в Минске — 25.895.