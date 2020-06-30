БГУ впервые вошел в топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга ARWU

Минск, 30 июня. Белорусский государственный университет впервые вошел в топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга ARWU, сообщила пресс-служба вуза.

Университет с 2017 года единственный представляет Беларусь в этой рейтинговой системе, отметили в БГУ. На протяжении трех лет он входил в пятую сотню, а в этом году поднялся в третью.

Лидеров среди университетов по физике определяют на основе пяти критериев: продуктивность научной деятельности; нормализованное цитирование статей в области физики; международное сотрудничество; материалы, опубликованные университетами в наиболее престижных научных журналах; наличие научных наград и премий международного уровня.

"Улучшение позиций БГУ в рейтинге стало возможным за счет роста наукометрических параметров публикаций работников БГУ за последние пять лет согласно базе данных Web of Science, — отметили в пресс-службе. — За этот период количество научных статей ученых БГУ выросло на 6,9% в научных международных авторитетных журналах. По "нормализованному цитированию" позиции улучшены на 7,4 единицы. По проценту статей, написанных в соавторстве с международными коллективами, университет достиг 95 баллов из 100 возможных".

Шанхайский предметный рейтинг ARWU содержит оценки университетов по 54 предметам, включая естественные и инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и общественные науки. Всего в исследовании было оценено более 4 тыс. университетов.

Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. Шанхайский рейтинг вместе с QS и THE входит в тройку самых авторитетных мировых рейтингов, которые оценивают деятельность первой тысячи вузов.

Нахождение в этом рейтинге является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве, подчеркнули в БГУ. Кроме того, международная рейтинговая оценка существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами.

БГУ присутствует в глобальных и предметных рейтингах 12 агентств, конкурируя с ведущими университетами соседних стран.