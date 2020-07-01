Посол РФ: Чем сильнее Россия, тем прочнее наши союзнические отношения

Принятие поправок в Конституцию России в определенном смысле позволит упрочить отношения с Беларусью. Такое мнение высказал журналистам посол РФ Дмитрий Мезенцев 1 июля в Минске после голосования по поправкам в Основной закон своей страны.

На вопрос, повлияет ли принятие поправок в Конституцию РФ на российско-белорусские отношения, дипломат ответил: "Чем сильнее Россия, тем, наверное, прочнее и успешнее наши союзнические отношения, тем выше потенциал Союзного государства. В этом смысле, конечно, затронет. А никаких угроз здесь нет".