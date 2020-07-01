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Дата распечатки: 01.07.2020 15:19
 
01.07.2020 13:47 Видео, Общество

Посол РФ: Чем сильнее Россия, тем прочнее наши союзнические отношения

Принятие поправок в Конституцию России в определенном смысле позволит упрочить отношения с Беларусью. Такое мнение высказал журналистам посол РФ Дмитрий Мезенцев 1 июля в Минске после голосования по поправкам в Основной закон своей страны.

На вопрос, повлияет ли принятие поправок в Конституцию РФ на российско-белорусские отношения, дипломат ответил: "Чем сильнее Россия, тем, наверное, прочнее и успешнее наши союзнические отношения, тем выше потенциал Союзного государства. В этом смысле, конечно, затронет. А никаких угроз здесь нет".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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