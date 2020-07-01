Генпрокуратура: Законность задержания Бабарико проверена и подтверждена судом

Минск, 1 июля. Законность задержания Виктора Бабарико проверена прокуратурой и подтверждается постановлением суда, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В Генеральную прокуратуру поступили многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д., который является участником уголовного процесса, — говорится в сообщении. — Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года".

Как отмечает Генпрокуратура, согласно ст. 138 УПК Республики Беларусь, действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы как участниками уголовного процесса, так и иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

При этом направление заявлений посредством электронной почты уголовно-процессуальным законом не предусмотрено — ходатайства и жалобы подаются в устной или письменной форме.

"Сообщаем обратившимся в Генеральную прокуратуру по обозначенной теме, что обжалование действий и решений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу", — подчеркивается в сообщении.

Претендент на пост президента экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а также его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня.

В день задержания экс-главы "Белгазпромбанка" председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". По словам председателя КГК, в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

За несколько дней до этого в "Белгазпромбанке" и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности банка проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в деле нет.

Виктор Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. "Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер", — сказал он 16 июня в интервью телеканалу "Белсат".

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Известно, что им предъявлены обвинения, но называть конкретные статьи УК адвокатам запретили.

30 июня ЦИК признал действительными 165.744 подписи избирателей в поддержку выдвижения Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

В тот же день суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. По словам адвоката, заседание прошло в отсутствие его подзащитного. Ввиду подписки о неразглашении адвокат не смог сказать, как прошел суд и чем руководствовался судья, отклоняя жалобу. Лаевский сообщил, что на прошлой неделе подал жалобу на меру пресечения от своего имени. В суд, по его словам, она пока не поступила.

1 июля Виктор Бабарико направил жалобу в Минский городской суд на постановление районного суда, отказавшегося удовлетворить его жалобу на заключение под стражу.